औरंगाबादकरांना मास्कची 'ऍलर्जी'?

औरंगाबाद- (Auranbagad)

कोरोनाची दुसरी लाट (The second wave of corona) ओसरली असली तरी महापालिकेकडून संभाव्य तिसर्‍या लाटेच्या अनुषंगाने खबरदारीच्या उपाययोजना म्हणून शहरात विनामास्क फिरणार्‍या तसेच रस्त्यांवर कचरा टाकणार्‍यांना दंड आकारण्याची मोहीम सुरूच आहे. पालिकेच्या पथकाने नियमांचा भंग करणार्‍यांवर कारवाई करत 55,600 रूपयांचा दंड वसूल केला.