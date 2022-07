राज्यातील 'या' भागांमध्ये जोरदार पावसाची शक्यता, जाणून घ्या हवामान विभागाचा अंदाज

22 Jul, येत्या ३, ४ दिवसांत राज्यात मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता.

🔸🌩️⚡️मेघगर्जनेशी संबंधित काही ठिकाणी.

🔸या शनिवार व रविवार, थोडा ठधिक प्रभाव संभवतो.☔️☔️

🔸IMD GFS model guidance for 23-24 indicate strengthening of lower level westerlies over Konkan region.

- IMD pic.twitter.com/Hy8lzOZz3d