दुर्गम भागातील गावांना मुख्य रस्त्याने जोडणार- पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे

पालघर | प्रतिनिधी Palghar

पालघर जिल्ह्यातील (Palghar District ) काही भाग दुर्गम क्षेत्रात ( remote Places )येतो अशा भागात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात येत आहेत या मध्ये रस्ते व आवश्यक असेल तेथे पूल बांधणे गरजेचं असल्यामुळे त्या भागात या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून जिल्ह्यातील दुर्गम भाग मुख्य रस्त्याशी जोडण्यात येणार ( to connect remote villages with the main road )असल्याचे पर्यावरण तथा पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे (Environment Minister Aditya Thackeray )यांनी सांगितले.