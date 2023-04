अवकाळीचा फेरा : मराठवाडा, विदर्भासह 'या' जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट

Nowcast warning at 1000Hrs 29/04: Thunderstorm,lightning & Light-Mod spells of RF,gusty winds 30-40kmph vry likly to occur at isol places in districts #Ahmednagar,#Dhule, #Jalgaon,#Nandurbar,#Beed,#Parbhani,#ChSambajinagar nxt 3-4hrs. TC

-IMD MUMBAI

Telangana,Gujarat,MP watch pl pic.twitter.com/8ObrAWYmIB