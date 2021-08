पॉझिटिव्हीटी दर जास्त असलेल्या जिल्ह्यात लसीकरण वाढवणार

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

राज्यात कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि पुणे या चार जिल्ह्यांमध्ये पॉझिटिव्हीटी दर जास्त असून या जिल्ह्यात लसीकरणाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी (To increase the rate of vaccination ) प्रयत्न करण्यात येत असून त्यानुसार यंत्रणेला कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Health Minister Rajesh Tope )यांनी बुधवारी सांगितले.