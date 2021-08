लोकलने प्रवास परवानगीची प्रक्रिया किचकट- भाजपा मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांची टीका

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

लसीचे दोन डोस घेतलेल्या मुंबईकरांना लोकल प्रवास करण्याची परवानगी देण्याची प्रक्रिया ( The process of allowing Mumbaikars to travel by Local Train ) हेतुपूर्वक किचकट करून राज्य सरकार मुंबईकरांची 'लोकल कोंडी’ करीत आहे. कमीत कमी मुंबईकरांनी लोकल मधून प्रवास करावा अशीच सरकारची इच्छा असल्याचे दिसते आहे. अनेक निर्बंधांनी वैतागलेल्या सामान्य मुंबईकरांची लोकल कोंडी करणे राज्य सरकारने थांबवावे असे आवाहन भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये (BJP chief spokesperson Keshav Upadhyay ) यांनी गुरुवारी केले. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.