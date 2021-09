कृती दलाशी चर्चा करूनच शाळांचा निर्णय

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

राज्यातील शाळा सुरू करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय ( Decision to start schools in the state )मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Chief Minister Uddhav Thackeray ) हे कृती दलाशी (Task Force ) चर्चा करुन घेणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar ) यांनी गुरुवारी दिली.