वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात आरक्षण देण्याचा राज्यांना अधिकार

राज्यसरकारांना आहे, असा महत्त्वाचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.

अशा प्रकारच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकार नियमात विशेष तरतूद करू शकतात, असे न्या. अरुण मिश्रा, न्या. इंदिरा बॅनर्जी, न्या. विनीत सरन, न्या. मुकेश शाह आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले. जे डॉक्टर दुर्गम भागात आरोग्य सेवा देत आहेत, त्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये आरक्षण मिळायलाच हवे. त्यांचा तो अधिकार आहे आणि त्यासाठी कायद्यात पाहिजे तशी विशेष तरतूद केली जाऊ शकते, असे घटनापीठाने नमूद केले. Supreme Court Says States can allow reservations for in-service candidates in PG medical courses

डॉक्टरांना अशा प्रकारचे आरक्षण नाकारणारा भारतीय वैद्यक परिषदेचा कायदा त्यांच्यावर अन्याय करणारा आणि घटनाबाह्य असल्याचे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. भारतीय वैद्यक परिषद ही स्वायत्त संस्था आहे आणि आरक्षणाकरिता अशा प्रकारचा कायदा करण्याचा अधिकार त्यांना नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तामिळनाडू वैद्यकीय अधिकारी संघटनेने याबाबतची याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. ग्रामीण भारतात आणि अतिशय दुर्गम भागात आरोग्य सेवा देणार्‍या सरकारी डॉक्टरांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात आरक्षण दिल्यास, त्यांना प्रोत्साहन मिळेल आणि ते अधिक चांगल्या प्रकारे काम करू शकतील, असा युक्तिवाद या संघटनेने केला होता. न्यायालयाने तो ग्राह्य धरला.