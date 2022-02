महाराष्ट्रात पाच लाख कोटींंचे रस्ते बांधणी - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची माहिती

मुंबई| प्रतिनिधी Mumbai

केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाने Union Ministry of Roads and Transport महाराष्ट्रात Maharashtra पाच लाख कोटी रुपयांचे रस्ते बांधले Roads built आहेत. कारण राज्याचा विकास झाला पाहिजे. आम्ही देशात २० रस्ते असे बांधले आहे की ज्या रस्त्यांवर विमाने उतरू शकतील. आता केंद्र सरकारमार्फत सांगलीत लॉजीस्टिक पार्क उभारण्यात येणार आहे. त्या रस्त्यावर विमानही उतरेल, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी Union Roads and Transport Minister Nitin Gadkari यांनी शनिवारी येथे दिली. केंद्रीय अर्थसंकल्पावर मुंबईत आयोजित केलेल्या ‘महाराष्ट्राच्या विकास वाटा’ या विषयावरील परिसंवादात नितीन गडकरी बोलत होते.