सांस्कृतिक कार्य विभागाचा मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

राज्यातील मंदिरे, गड-किल्ले आणि संरक्षित स्मारके यांच्या जतन आणि संवर्धनाचे (Preservation and conservation of temples, forts and protected monuments ) काम करताना त्यांचे मुळ रुप, स्थान महात्म्य आणि इतिहास लक्षात घेऊन केले जावे. असे करताना हे काम शास्त्रोक्त पद्धतीने आणि कालबद्धरित्या करण्यात येईल याचीही काळजी घेण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray 0यांनी सोमवारी दिले. मुख्यमंत्री संकल्पकक्षाच्या माध्यमातून विविध विभागांच्या २५ योजनांचा आपण स्वत: पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.