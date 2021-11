राज्यात पाच लाख घरे बांधण्याचा संकल्प - ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या महाआवास अभियानाच्या Mahavas Abhiyan पहिल्या टप्प्यात मिळालेले यश पाहता अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात पाच लाख घरे बांधून पूर्ण करण्याचा build five lakh houses in the state संकल्प सोडण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ - Rural Development Minister Hasan Mushrif ​यांनी मंगळवारी दिली.