' कोविड मुक्तीचा मार्ग' पुस्तकाचे प्रकाशन

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

निवृत्त विभागीय आयुक्त तसेच मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार डॉ. दिपक म्हैसेकर (Retired Divisional Commissioner and Advisor to the Chief Minister Dr. Deepak Mhaisekar ) यांनी करोना काळातील सर्व वाटचालीचे संकलन करून लिहिलेल्या 'कोविड मुक्तीचा मार्ग' ( 'Covid Mukticha Marg' ) या पुस्तकाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Chief Minister Uddhav Thackeray )यांच्या हस्ते शनिवारी प्रकाशन करण्यात आले.