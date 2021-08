ऑनलाईन वर्ग सुरू असताना अचानक झाला पॉर्न व्हिडिओ सुरू

पुणे |प्रतिनिधी| Pune

शाळेचे ऑनलाईन वर्ग (School Online Class) सुरू असताना मध्येच अचानकपणे पॉर्न व्हिडिओ (Porn videos) सुरु झाल्याचा धक्कादायक प्रकार पिंपरीमध्ये (Pimpri Chinchwad) घडला आहे. या प्रकाराने एकच खळबळ उडाली आहे. शाळांचे ऑनलाईन वर्ग (Online Class) सुरू असताना मध्येच पॉर्न (Porn videos) सुरू झाल्याची ही मागच्या काही दिवसांतली तिसरी घटना आहे. याबाबत पिंपरीतल्या तीन नामांकित शाळांनी पिंपरी चिंचवड सायबर सेलकडे तक्रार (Complaint to Pimpri Chinchwad Cyber ​​Cell) नोंदवली आहे. अशा वाढत्या प्रकारांमुळे शाळांपुढे ऑनलाईन शिक्षण सुरक्षित ठेवण्याचं आव्हान (The challenge for schools is to secure online education) निर्माण झालं आहे.