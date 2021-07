ओबीसी बांधवांनी आपल्या हक्कासाठी पुढे येऊन लढा

नाशिक। प्रतिनिधी Nashik

महात्मा जोतीराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे आपली दैवंत आहे.त्यामुळे त्यांच्या विचारांची बांधिलकी जपून आपण कुठलीही अंधश्रद्धा पाळू नये. राजकारण, समाजकारणात पुढे जाण्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था या आपल्या शाळा आहे. त्यामुळे आपल्या दैवतांच्या विचारसरणीनुसार काम करून समाजकारण, राजकारणात ओबीसी बांधवांनी पुढे येण्याची आवश्यकता आहे ( The OBC's need to come forward in sociology and politics ).ज्या महापुरुषांच्या विचारांवर आपण काम करत आहोत त्यांनी त्या काळात समाजाला न्याय देण्यासाठी स्वतः पुढे येऊन जागृत केले. त्यामुळे आपल्या न्याय हक्कासाठी पुढे येऊन लढा दिला पाहिजे असे आवाहन राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ ( State Minister for Food, Civil Supplies and Consumer Protection Chhagan Bhujbal ) यांनी राज्यभरातील ओबीसी ( OBC ) बांधवाना केले.