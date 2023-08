मुंबई विद्यापीठाची सिनेट निवडणूक अचानक स्थगित! विद्यार्थी संघटना आक्रमक

मुंबई | Mumbai

आठवडाभरापूर्वी मुंबई विद्यापीठाच्या (Mumbai University) नोंदणीकृत पदवीधर मतदारसंघाची सिनेट निवडणूक (Senate Election of Registered Graduate Constituency of University of Mumbai) कार्यक्रम जाहीर केला होता. मात्र आठ दिवस उलटत नाही तोच शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadnavis Government) परिपत्रक काढून मुंबई विद्यापीठ पदवीधर सिनेट निवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द केले(Election Program Cancelled). आज अर्थात १८ ऑगस्ट रोजी अर्ज भरण्याची शेवटची मुदत असताना आदल्या दिवशी रात्री उशीरा यासंदर्भात मुंबई विद्यापीठाकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.