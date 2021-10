पहिली ते चौथीचे वर्ग सुरू करण्याच्या हालचाली

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

ग्रामीण भागात पाचवी ते बारावी तर शहरी भागात आठवी ते बारावीपर्यंतची शाळा सुरू झाल्यानंतर आता शालेय शिक्षण विभागाने पहिली ते चौथीचे वर्ग std 1 to IV भरावेत म्हणून हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी विभागाच्या मंत्री वर्षा गायकवाड Varsha Gaikwad, Minister for School Educationयांनी गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी Chief Executive Officers of the Zilla Parishad ऑनलाइन बैठकीत चर्चा केली.