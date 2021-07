उद्योग आणि जीवनचक्राची गती कायम ठेवा- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी ( All District Collectors) त्यांच्या जिल्ह्यातील उद्योजकांशी ( entrepreneurs ) संवाद साधून करोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेतही ( Third wave of corona ) उद्योग सुरु राहतील यादृष्टीने काटेकोर नियोजन करून त्याचा एक परिपूर्ण आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( CM Uddhav Thackeray) यांनी शुक्रवारी दिले. याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी होणारी गर्दी तातडीने थांबवण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.