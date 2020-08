महाराष्ट्रातील 'त्या' गावातील मुले अस्खलीत जपानी बोलतात!

जिल्ह्यातील गदिवत(gadivat) गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणारे विद्यार्थी उत्तम जपानी बोलत आहेत. जपानी भाषेत संवाद साधत विद्यार्थी शाळेतच रोबो निर्मितीच्या तंत्रज्ञानाचे धडे गिरवत आहेत. ही बातमी वृत्त पत्रामध्ये तसेच सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्यानंतर जपानच्या एका प्राध्यापकांनी गावातील मुलासाठी पुस्तके पाठवले आहे.

राष्ट्रीय जपानी भाषा विज्ञान संस्थामधील प्राध्यापक प्रशांत परदेशी(Prashant Pardeshi from the National Institute for Japanese Language and Linguistics) यांनी या मुलासाठी सहा संच पाठवले आहे. ज्यामध्ये जपानी मराठी शब्दकोश, अनुवादित गोष्टी, व्याकरणाचे तसेच आणखी उपयोगी पुस्तकांचा समावेश आहे. प्रशांत परदेशी जवळपास २५ वर्ष जपान मध्ये राहिले आहे.