चिपी विमानतळाच्या निमित्ताने ठाकरे- राणे येणार एकत्र

चिपी विमानतळ सुरू करण्यास नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने (Directorate General of Civil Aviation) परवानगी दिली आहे. त्यानुसार येत्या ९ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia) यांच्या प्रमुख उपस्थितीत चिपी विमानतळाचा लोकार्पण सोहळा (Dedication ceremony of the airport) होणार असल्याची माहिती सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत (Guardian Minister of Sindhudurg District Uday Samant) यांनी सोमवारी दिली.