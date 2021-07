दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करा - विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांची मागणी

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

विक्रोळी, भांडूप आणि चेंबूर ( chembur, Bhandup, Chembur ) येथे ठिकाणी संरक्षक भिंत पडण्याच्या घटनेला ( In the event of a protective wall collapse )मुंबई महापालिका (Mumbai Municipal Corporation )तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा निष्काळजीपणाचा कारणीभूत असून याप्रकरणी उच्चस्तरिय चौकशी करून दुर्घटनेला कारणीभूत असलेल्या दोषींविरुध्द कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर ( Leader of Opposition in the Legislative Council Praveen Darekar )यांनी रविवारी केली.