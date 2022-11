गुजरात निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; नाशिक, धुळे, नंदुरबार व पालघर जिल्ह्यात...

मुंबई | Mumbai

गुजरात विधानसभा निवडणुकीत ( Assembly Elections in Gujarat ) महाराष्ट्रातील मतदारांनाही मतदान करता यावे, यासाठी राज्य सरकारने राज्यातील चार जिल्ह्यांत मतदारांसाठी एक दिवसाची पगारी सुट्टी ( One day paid leave for voters in the state ) जाहीर केली आहे.