गृहनिर्माण संस्थाच्या सभा घेण्यास मुदत वाढ द्यावी

राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी Co-operative Housing Societies in the State वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत घ्यावी, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. करोना आणि टाळेबंदीमुळे Corona & Lockdown अनेक सोसायटयांचे लेखापरीक्षण अहवाल Audit reports of societies अद्याप तयार झालेले नाहीत. वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी संस्थांना पूर्वतयारी म्हणून कार्यकारी समितीचा वार्षिक अहवाल तयार करावा लागतो.