देबाशिष चक्रवर्ती यांच्याकडे राज्याच्या मुख्य सचिवपदचा अतिरिक्त कार्यभार

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विशेष मर्जीतील म्हणून ओळखले जाणारे ज्येष्ठ सनदी अधिकारी सीताराम कुंटे Sitaram Kunte यांना केंद्र सरकारने मुख्य सचिव पदासाठी मुदतवाढ नाकारली आहे. त्यामुळे कुंटे हे मंगळवारी नियत वायोमानानुसार सेवानिवृत्त Retired झाले असून राज्य सरकारने नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती Debashish Chakraborty, Additional Chief Secretary, Planning Department यांच्याकडे मुख्य सचिव पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला आहेAdditional charge of the post of Chief Secretary . कुंटे यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव केंद्राने फेटाळून लावल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारमधील बेबनाव उघड झाला आहे.