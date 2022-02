युक्रेनमध्ये अडकलेल्या नागरिकांसाठी केंद्राशी समन्वय ठेवा - मुख्यमंत्री

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

युक्रेनमधील युद्ध ( Russia - Ukraine War ) परिस्थिती पाहता महाराष्ट्रातील जे नागरिक युक्रेनमध्ये ( Citizens of Maharashtra in Ukraine ) अडकले आहेत, त्यांची तिथे काय व्यवस्था आहे ते पाहण्याच्या तसेच त्यांना परत महाराष्ट्रात सुखरूप घेऊन येण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाशी ( Ministry of Foreign Affairs )व्यवस्थित समन्वय साधावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Chief Minister Uddhav Thackeray )यांनी केल्या आहेत.