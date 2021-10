सहकारी साखर कारखानदारीला नवसंजीवनी मिळणार

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

.राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या co-operative sugar factories in the state विविध प्रश्नांबाबत मंगळवारी नवी दिल्लीत New Delhi केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा Union Co-operation Minister Amit Shah यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीत साखर कारखान्यांना प्राप्तिकर विभागाकडून बजावण्यात आलेल्या नोटिसा तसेच इतर अन्य समस्यांवर चर्चा झाली. त्यामुळे नजीकच्या काळात केंद्रीय सहकार मंत्रालयाकडून साखर कारखान्याच्या संदर्भात महत्वाचे निर्णय अपेक्षित आहेत.