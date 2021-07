मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर निर्माण झालेली पूरपरिस्थिती आणि दरड कोसळून ( Floods and landslides ) झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने पाहणी पथक पाठवावे (The Central Government should send an inspection team ), अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar ) यांनी गुरुवारी केली.