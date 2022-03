पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांची CBI कडून चौकशी, काय आहे प्रकरण

सूत्रांच्या माहितीनुसार, पांडे यांनी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणात (Former Home Minister Anil Deshmukh case) माजी आयुक्त परमबीर सिंह (Former Commissioner Parambir Singh) यांना फोन करुन देशमुखांविरुद्धची तक्रार मागे घेण्यासाठी प्रभाव टाकण्याचा आणि धमकावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. याबाबत अधिकार्‍यांनी शनिवारी माहिती दिली आहे. अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर 100 कोटी रुपये वसुलीचा आरोप (Alleged recovery of Rs 100 crore) आहे. त्यासंबंधी ही चौकशी करण्यात आली. सीबीआयने (CBI) अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्याविरोधात कथितरित्या गुन्हेगारी कट रचल्याप्रकरणी विविध कलमान्वये आणि भ्रष्टाचार प्रकरणात गुन्हा दाखल (Filed a case of corruption) केला आहे.