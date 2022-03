पुण्यात कोट्यवधी रूपयांच्या बिटकॉईनचा अपहार

पुणे |प्रतिनिधी| Pune

बिटकॉईन (Bitcoin) या आभासी चलनाच्या (क्रिप्टोकरन्सी) (Cryptocurrency) फसवणुकीच्या (Fraud) गुन्ह्यात तपासाकरीता तांत्रिक तज्ञ म्हणून पोलिसांना (Police) सहाय्य करण्याच्या हेतूने नेमलेला सायबर तज्ञ पंकज प्रकाश घोडे (रा. ताडीवाला रोड) आणि सेवानिवृत्त पोलिस अधिकारी रवींद्रनाथ प्रभाकर पाटील (रा. बिबवेवाडी) याना दिलेल्या डेटाचा गैरवापर करून कोट्यवधी रूपयांच्या बिटकॉईनचा अपहार (Bitcoin embezzlement of crores of rupees) केला. दरम्यान आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय वॉलेटवर (International and national wallet) पाठवलेले बिटकॉईन (Bitcoin) परत मिळविण्यासाठी सायबर पोलिसांनी (Cyber ​​Police) त्यांच्याकडे पासवर्डबाबत कसून चौकशी केली. याच धर्तीवर दोघांच्या कार्यालयाची आणि घरांची झडती घेण्यात आली. यात पोलिसांनी महत्वपूर्ण कागदपत्रे जप्त (Documents Seized) केली आहेत.