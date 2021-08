राज्यात नव्या लोकायुक्तांची नियुक्ती

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे ( Former Mumbai High Court Justice V. M. Kanade ) यांची राज्याचे नवे लोकायुक्त ( The new Lokayukta of the state ) म्हणून नियुक्ती झाली आहे. राज्य सरकारने कानडे यांच्या नावाची शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ( Governor Bhagat Singh Koshyari )यांच्याकडे केली होती. त्याला राज्यपालांनी सोमवारी मंजूरी दिली.