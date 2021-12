लोकसेवा हक्क आयोगाच्या नवीन पाच आयुक्तांची नियुक्ती

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी Governor Bhagat Singh Koshyari यांनी नाशिक, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद आणि अमरावती Nashik, Pune, Nagpur, Aurangabad and Amravati या महसुली विभागांसाठी राज्य सेवा हक्क आयुक्तांची नियुक्ती Appointment of State Service Rights Commissioner for Revenue Departments केली आहे. या पाच आयुक्तांना नवीन प्रशासकीय इमारती मधील आयोगाच्या कार्यालयात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय Swadhin Kshatriya, Chief Commissioner, Public Service Rights Commission यांनी बुधवारी शपथ दिली.