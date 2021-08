….तोपर्यंत ED च्या चौकशीला हजर राहणार नाही; अनिल देशमुखांची भूमिका

मात्र पाचव्यांदा समन्स बजावल्यानंतर अनिल देशमुख (Anil deshmukh latest news) चौकशीसाठी ED समोर हजर झाले नाहीत. त्यामुळे देशमुख यांच्यावर लूक आऊट नोटीस (Look out notice) जारी केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात असतांनाच अनिल देशमुख यांनी आज एक महत्त्वाचे निवेदन प्रसिद्धीसाठी दिले आहे (Letter from former home minister anil deshmukh). त्यात त्यांनी ED समोर हजर होण्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.