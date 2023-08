उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना डॉक्टरेट पदवी मिळाल्यानंतर पत्नी अमृता यांनी दिली पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाल्या...

मुंबई | Mumbai

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना जपानमधील कोयासन विद्यापीठाकडून मानद डॉक्टरेट पदवी (Honorary Doctorate Degree from the University of Koyasan) जाहीर झाली आहे. राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांना मानद डॉक्टरेट पदवीचा मान मिळाला आहे. देवेंद्र फडणवीसांना डॉक्टरेट पदवी जाहीर झाल्यानंतर त्यांची पत्नी अमृता फडणवीस यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.