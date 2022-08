किमान तीन दिवसाआड पाणी मिळावे!

औरंगाबाद Aurangabad

शहराचा पाणी पुरवठा सुरळीत (Smooth water supply) करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहे. शहराला तीन दिवसाआड (Three days apart) पाणी पुरवठा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने (Order High Court) दिले आहेत. त्यानुसार मनपाने उपाययोजनांवर काम सुरू केले असून पाण्याची उपलब्धता, (Availability of water) साठवण क्षमता, पाणी पुरवठ्याचे वेळापत्रक यासर्वांची तपासणी व पडताळणी करून खात्री पटल्यानंतरच त्याबद्दल निर्णय घेतला जाईल, असे महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी (Municipal Commissioner Dr. Abhijeet Chaudhary) यांनी सांगितले.