अखेर महापालिकेच्या इमारतीवरील 'औरंगाबाद' काढले

छत्रपती संभाजीनगर Chhatrapati Sambhajinagar

केंद्र व राज्य शासनाने (Central and State Govt) शहराचे नामकरण (Naming of the city ) छत्रपती संभाजीनगर करण्यात येत असल्याचे आदेश काढले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी महानगरपालिकेने (Municipal Corporation) सुरू केली आहे. महापालिकेच्या प्रवेशद्वारासह मुख्य प्रशासकीय इमारत आणि टप्पा तीनच्या इमारतीच्या नामफलकावरील (nameplate) 'औरंगाबाद' हे नाव हटविण्यात आले.