औरंगाबादमध्ये सायंकाळी ५ नंतर संचारबंदी

औरंगाबाद - Aurangabad

राज्यातील Delta Plus Variant चा संभावित संसर्गाचा धोका लक्षात घेऊन कोविड-19 संसर्ग साखळी तोडणे (Levels of Restrictions for Safe Maharashtra) नुसार सर्व जिल्हयांना Level-3 च्या दिलेल्या निर्बधाच्या सुधारित अटी व शर्तीचा अवलंब अनिवार्य करणे बाबत निर्देश दिलेले आहेत. त्या अनुषंगाने नागरिकांनी सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.