योजनांच्या माध्यमातून सर्वांगीण विकास साधणार

औरंगाबाद Aurangabad

जनतेच्या कल्याणासाठी (welfare of the people) शासन (Government) अनेक योजनांची अंमलबजावणी (Implementation of plans) करत असते. जिल्हा नियोजन समितीच्या (District Planning Committee) माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून (fund) अनेक विकासकामे (Development works) पूर्ण करण्याला प्राधान्य राहणार आहे. या माध्यमातून जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधणार असल्याचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे (Guardian Minister Sandipan Bhumre) यांनी सांगितले.