मुख्यमंत्री म्हणतात : सर्वसामान्य जनतेच्या अपेक्षा सरकार पूर्ण करणार

औरंगाबाद Aurangabad

राज्यातील सरकार (Government in the state) सर्वसामान्य (common people) जनतेचे असून त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण (Fulfilling expectations) करण्याचे काम या सरकारकडून निष्ठेने (Loyalty from the government) केले जाईल, अशी ग्वाही (Guwahi) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी आपेगाव (ता.पैठण) येथे दिली. श्री संत ज्ञानेश्वर माऊली (Shri Sant Dnyaneshwar Mauli) यांची जन्मभूमी असलेल्या श्रीक्षेत्र आपेगाव (Shri Kshetra Apegaon) येथील माऊलींच्या मंदिरात जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी दर्शन घेतले. त्यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.