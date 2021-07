औरंगाबाद जिल्‍हयातील सर्व जनतेला बकरी ईद-2021 साजरा करण्‍याबाबत काय करावे आणि काय करु नये याबाबत खालीलप्रमाणे सूचना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्याव्दारे निर्गमित करण्‍यात आल्या आहेत. तसेच शासनाकडून लागू करण्‍यात आलेले Level of Restrictions for Breaking the Chain बाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्‍या परिपत्रकानुसार इतर निर्बंध कायम राहतील. त्‍यामध्‍ये बकरी ईद निमित्‍त कोणतीही शिथिलता देता येणार नाही.

काय करु नये-

कोविड-19 या विषाणुचा प्रादुर्भावाच्‍या अनुषंगाने कोणत्‍याही प्रकारे शासनाने विहीत केलेल्‍या मार्गदर्शक सूचना व नियमांचे उल्‍लंघन करण्‍यात येऊ नये.

बकरी ईदची नमाज मस्जिद अथवा ईदगाह अथवा सार्वजनिक ठिकाणी अदा करु नये.

बकरी ईदच्‍या निमित्‍ताने नागरिकांनी कुठल्‍याही सार्वजनिक ठिकाणी जनावरे खरेदीसाठी गर्दी करु नये किंवा एकत्र जमू नये.

नागरिकांनी शक्‍यतो प्रतिकात्‍मक कुर्बानी करताना गर्दी करु नये व सोशल डिस्‍टन्सिंगच्‍या नियमांचा भंग करु नये.

रात्रीची संचारबंदी असल्‍यामुळे संचारबंदीच्‍या काळात नागरिकांनी विनाकारण रस्‍त्‍यावर फिरु नये.