शासकीय योजनेतील कर्ज वाटप बँकांनी संवेदशनशीलपणे करावे

औरंगाबाद Aurangabad

शासनामार्फत मराठवाडा आणि विदर्भातील (Marathwada and Vidarbha) शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या (Suicide of farmers) रोखण्याकरीता (prevent) विविध योजना (Plan) राबविल्या जात आहे. बँकांशी (banks) संबंधित असणाऱ्या योजनांचे कर्जवाटप (Loan distribution) करताना बँक अधिकाऱ्यांनी (bank officials)संवेदनशीलपणे (sensitively) काम करावे अशा सूचना केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड (Union Minister of State for Finance Dr. Bhagwat Karad) यांनी आज येथे दिल्या.