पुण्याच्या कडबनवाडीत विमान कोसळले; पायलट तरुणी जखमी

इंदापूर /पुणे | Indapur Pune

पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यात एक शिकावू विमान कोसळल्याची घटना घडली. या दुर्घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. अपघातात पायलट मुलगी किरकोळ जखमी झाली असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. (A trainee aircraft crashed in a farm in Kadbanwadi village of Indapur taluka in Pune)