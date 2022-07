भागीदार बनला दगाबाज ; ७६ लाखांचा गंडा 

औरंगाबाद- Aurangabad

सफायर प्लास्टोकेम प्रा. लि. (Sapphire Plastochem Pvt. Ltd.) या कंपनीच्या उर्वरित दोन भागीदारांना (partners) तीन वर्षांच्या एकूण नफ्यातील (profit) ७६ लाख ५६ हजार रुपयांचा हिशोब न देऊन आणि या रकमेचा अपहार (Misappropriation of amount) केल्याबद्दल कंपनीचा तिसरा भागीदार सुरेंद्र राजपुत याच्यासह त्याची पत्नी रेणू व आई भिकाबाई यांच्याविरोधात एमआयडीसी वाळूज पोलीस ठाण्यात अपहाराचा गुन्हा (Offense of embezzlement) दाखल करण्यात आला आहे.