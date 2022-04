गुटख्याची 'पिचकारी' पडणार महागात!

औरंगाबाद - aurangabad

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत (Swachh Bharat Abhiyan) शहर दुर्गंधीमुक्‍त करण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे. शहर परिसरात आजही उघड्यावर जाणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. त्यामुळे महापालिकेने (Municipal Corporation) उघड्यावर जाणाऱयांकडून तब्बल दोन हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्याचा ठराव घेतला आहे. तसेच रस्त्यावर थुंकणे, कचरा टाकणे, घाण करणे यासाठी ५०० रुपये दंड (A fine of Rs.500 for spitting and littering on the road) आकारला जाणार आहे. स्वच्छतेच्या दृष्टीने इतर दंडातदेखील प्रशासनाने दुप्पट व तिपटीने वाढ केली आहे.