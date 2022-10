रेल्वेच्या कचाट्यात सापडून ४६ जनावरे ठार

औरंगाबाद Aurangabad

करमाडजवळील सटाणा शिवारात (Satan Shivarat) पाझर तलावावर (Pazar Lake) पाणी पिऊन (drinking water) पुन्हा चरण्यासाठी (while going) जात असताना ४३ मेंढ्या, एक गाय व दोन वासरे अशी ४६ जनावरे (animals) रेल्वे पटरी (Railway tracks) ओलांडताना (While crossing) चेन्नई एक्स्प्रेखाली (under Chennai Exp) चिरडली (crushed) गेली. ८ मे २०२० रोजी ज्याठिकाणी मध्य प्रदेशमधील (Madhya Pradesh) १६ कामगार (workers) मालगाडीखाली (under the freight train) चिरडले (crushed) गेले होते. त्याच ठिकाणी हा अपघात सोमवारी दुपारी सव्वातीन वाजेच्या सुमारास घडला. या अपघातामुळे (accident)पोलीस आपणास पकडून नेतील, गुन्हा दाखल होईल, या भीतीने मेंढपाळ उरलेल्या मेंढ्यांसह बाजूच्या डोंगराच्या पायथ्याखाली पळून गेले. करमाड पोलिसांनी त्यांना धीर देत दोन मेंढपाळांना घटनास्थळी आणले.