जी-२० परिषदेसाठी ३५ इव्ही बसेसची ऑर्डर

औरंगाबाद Aurangabad

शहरासह जिल्ह्यातील जागतिक पर्यटनस्थळांना भेटी (Visits tourist places) देण्यासाठी जी-२० परिषदेला (G-20 summit) विविध देशांतील शिष्टमंडळातील (different countries) प्रतिनिधी (Representative in delegation)येणार आहेत. या प्रतिनिधींना फिरण्यासाठी स्मार्ट सिटीकडून (Smart City) इ-बसेसची व्यवस्था (Arrangement of e-buses) केली जाणार असून त्याकरिता इ-बस पुरविणाऱ्या इव्ही ट्रान्स प्रा. लि. कंपनीला (EV Trans Pvt. Ltd.company) दहा इ- बस पुरविण्याची सूचना केली असल्याचे मनपा प्रशासक तथा आयुक्त (Municipal Administrator and Commissioner) डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सांगितले.