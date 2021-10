२५ प्रकारच्या वाहनांना असते टोलमाफी

मुंबई | Mumbai

एक्सप्रेस-वे (Express Way) चांगल्या रस्त्यांचे जाळे देशभर निर्माण करण्यासाठी पैसा खर्च करण्याची गरज असते. अशा रस्त्यांसाठी आता नवी शक्कल यशस्वी काम करू पाहत आहे. फास्टटॅग (Fast tag) सर्वच वाहनांना बसविण्यात आला आहे. मात्र, सर्वसामान्य, खासगी क्षेत्रात वावरणाऱ्या नागरिकांना हा टोल मुख्यत्वे भरावा लागतो. तर सरकारच्या विशिष्ट कॅटेगिरीमध्ये वावरणाऱ्या नागरिकांना किंवा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना सरसकट टोलमाफी दिली जाते असा सरकारचा नियम आहे. ..(Toll free for some vehicles)