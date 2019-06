Featured सार्वमत निळवंडे कालव्यांवरून राजकारण पेटले! Sarvmat Digital Share











कालव्यांच्या कामात अडथळा आणणारे झारीतील शुक्राचार्य जनतेला समजलेत राधाकृष्ण विखे पा. : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तातडीने कार्यवाही करण्याची जिल्हाधिकार्‍यांकडे मागणी अहमदनगर (प्रतिनिधी)- आतापर्यंत निळवंडे कालव्याच्या प्रश्‍नावर आमची बदनामी केली. निळवंडेचा प्रश्‍न धरणाच्या सुरूवातीपासून सोडवायचा की टेलपासून, पाणी कधी उलटे वाहते ? निळवंडे प्रश्‍नी सातत्याने आमच्या विरोधात षडयंत्रे रचण्यात आलीत. यात राज्यातील नेतृत्वाचा सहभाग असून आजमात्र निवळवंडेला विरोध करणारे उघडे पडले असून जनतेला झारीतील शुक्राचार्य कोण आहेत, हे समजले असल्याची टीका राज्याचे माजी विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. तसेच थोरात- पिचड यांचे नाव न घेता निळवंडेचे तारहाण आम्हीच आहोत, असे सांगणारे संगमनेर-अकोल्याचे पुढारी आता कुठे आहेत, असा सवाल उपस्थित केला. गुरुवारी विखे पाटील यांनी निळवंडेप्रश्‍नी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांची भेट घेतली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. विखे पाटील म्हणाले, निळवंडे कालव्यासाठी माझ्या तालुक्यातील जमिनीचे भूसंपादन झालेले आहे. संगमनेर तालुक्यातील काही जमिनींचे संपादन बाकी असून निळवंडेला विरोध करणारे कोण आहेत हे जनतेला समजले आहे. यामुळेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली असल्याचे विखे यांनी सांगितले. निळवंडेचे तारणहार आम्हीच आहोत, असे सांगणारे संगमनेर अकोल्याचे पुढारी कोठे आहेत. लोकांची डोकी भडकविण्याचे काम करणारे बंदीस्त पाईपची मागणी करत आहेत. त्यांच्याकडून जनतेचा बुध्दीभेद करण्यात येत असल्याचा आरोप विखे यांनी यावेळी केला. निळवंडे कालव्याच्या कामाला विलंब नको अशी आमची भूमिका असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. नगरसह राज्यात पाणी प्रश्‍नावरून वाद निर्माण करण्यापेक्षा हा प्रश्‍न समन्वयाने सोडवेण आवश्यक आहे. सरकारने गोदावरी जलआराखडा तयार केल्यानंतर बरेच प्रश्‍न समोर आले असून ते सोडविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल. यासाठी पश्‍चिम खोर्‍यात वाहून जाणारे पाणी तुटीच्या खोर्‍यात आणणे आवश्यक आहे. तसेच पाण्याचा अग्रक्रम ठरविणे आवश्यक असून समुद्राला जाणारे 110 टीएमसी पाणी परत आणणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे राज्य सरकार बोगदे पाडून महामार्ग तयार करत आहेत, त्याच धर्तीवर बोगदे पाडून एकीकडून दुसरीकडे पाणी आणता येईल, यासाठी प्रयत्न व्हावेत. पाणी प्रश्‍नावर भाजप सरकारचे काम चांगले असून त्यासाठी मुख्यमंत्री अभिनंदनास पात्र आहेत. मात्र, त्या आधीच्या सरकारचे पाणी प्रश्‍नावर दुर्लक्ष झाले हे वास्तव असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कुकडीचे कार्यालय नगरला आणण्यासाठी प्रयत्न करणार

राज्यातील पाणीप्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभीर होणार आहे. नगर जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. नगर जिल्ह्याचे कुकडीचे 14 टीएमसी पाणी पळविले गेले. कुकडीचे शेवटचे आवर्तन पोलीस संरक्षणात सोडावे लागले. कुकडीचे 75 टक्के लाभक्षेत्र नगर जिल्ह्यात असल्याने कुकडीचे कार्यालय नगर जिल्ह्यात आण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. पाणी प्रश्‍नावरून क्षेत्रीय वाद निर्माण करावयाचे नाहीत. सरकारने पाणी समान न्याय वाटपाकडे गंभीरपणे पाहावे आणि ते समन्वयातून व्हावे, याकडे लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. ना. शिवतारेंच्या वक्तव्याचा लाभधारकांमध्ये संताप पोलीस बंदोबस्ताचा खर्च लाभक्षेत्रातील गावांनी उचलला तरच अकोलेतील बंद कामे सुरू करूः ना. शिवतारे यांची आडमुठी भूमिका-घोरपडे पिंपरी निर्मळ (वार्ताहर)– निळवंडे धरणाच्या रखडलेल्या कालव्यांची कामे सुरू करायची असतील तर निळवंडेतून कोपरगावला प्रस्तावित पिण्याच्या पाईपलाईनला संमती द्या. तसेच अकोलेतील पोलीस बंदोबस्ताला येणारा खर्च लाभक्षेत्रातील 182 गावांनी उचलला तरच अकोलेतील बंद कामे सुरू करू, अशी आडमुठी भूमिका राज्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी नुकत्याच मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेतल्याची माहिती निळवंडे पाटपाणी कृती समितीचे सचिव उत्तमराव घोरपडे यांनी पिंपरी निर्मळ ग्रामसभेत दिली. यावेळी त्यांनी चालू वर्षी निळवंडेत फक्त लाभक्षेत्राला आवश्यक असलेले 15 टक्के पिण्याचे पाणी अडवावे, उर्वरित धरण कालवे पूर्ण होईपर्यत रिकामे ठेवावे, असा ठरावही मांडला. मात्र ना. शिवतारे यांच्या आडमुठे धोरणामुळे लाभधारकांमधून संतापाची लाट उसळली आहे. खा. सदाशिव लोखंडे यांच्या नेतृत्वाखाली अकोले तालुक्यातील बंद कामे बंदोबस्तात सुरू करण्यासाठी मंगळवारी मंत्रालयात जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्या दालनात निळवंडे पाटपाणी कृती समितीच्या कार्यकर्त्याची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ना. शिवतारे यांनी कोपरगावला राज्य सरकारने पिण्यासाठी पाईपलाईनने पाणी मंजूर केले आहे. लाभधारकांनी त्या योजनेस विरोध करू नये. तसेच अकोले तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी व शेतकर्‍यांनी कालव्यांची कामे बंद पाडली आहेत. पोलीस बंदोबस्तात कामे सुरू करायची असतील तर लाभक्षेत्रातील 182 गावांमधील लाभधारकांनी बंदोबस्ताचा, पोलिसांच्या कॅम्पचा, त्यांच्या राहण्याचा तसेच जेवणाचा खर्च करावा, अशी आडमुठी भूमिका घेतल्याची माहिती निळवंडे पाटपाणी कृती समितीचे सचिव उत्तमराव घोरपडे यांनी दिली. पिंपरी निर्मळ येथील ग्रामसभेत ते बोलत होते. लाभक्षेत्रातील 182 गावांचे अद्याप पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण नाही. सिंचन क्षेत्रापैकी 40 टक्के क्षेत्र ठिबकवर दाखविले असून लाभक्षेत्रालाच धरणाचे पाणी अपुरे पडणार आहे. या विषयावर कृती समितीचे सदस्य व ना. शिवतारे यांच्यात खडाजंगी झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यानंतर पाटबंधारेमंत्री गिरीश महाजन यांना खा. लोखंडे व समितीने या बाबी सांगितल्या. ना. महाजन यांनी यामध्ये लक्ष घालून लवकरच अकोलेतील बंद कामे सुरू करण्याचे अश्वासन दिले. कृती समितीचे साचिव उत्तमराव घोरपडे यांनी ही बाब ग्रामसभेत सांगितल्यावर लाभक्षेत्रातून ना. शिवतारे यांच्या या वक्तव्याच्या विरोधात संतप्त भावना तयार झाली आहे. निळवंडे धरणात दरवर्षी पाणी अडविले जाते. मात्र कालव्याअभावी लाभक्षेत्राला ते मिळत नाही. त्यामुळे कालव्यांची कामे होईपर्यंत धरणात 182 गावांना आवश्यक पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक 15 % पाणी आडवावे व उर्वरीत धरण कालवे पूर्ण होईपर्यत रिकामे ठेवावे, असा ठराव उत्तम घोरपडे यांनी मांडला. त्यास सुभाष निर्मळ यांनी अनुमोदन दिले. मात्र ना. शिवतारे यांच्या आडमुठे भुमिकेविषयी सर्वच स्तरातून संतप्त भावना उमटत आहेत. अकोलेतील जनतेने निळवंडे कालव्यांसाठी सहकार्य करावे संगमनेर (प्रतिनिधी):- पिढ्यान्पिढ्या पाण्यापासून वंचित असलेल्या दुष्काळी भागाला पाणी लवकरात लवकर मिळावे यासाठी निळवंडे प्रकल्पाच्या शून्य ते 28 दरम्यानच्या पारंपरिक पद्धतीच्या जमिनीवरील कालव्यांसाठी अकोल्यातील जनतेने सहकार्य करावे, असे आवाहन आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी अकोलेतील जनतेला केले आहे. आ. थोरात यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, निळवंडे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अकोलेतील नेतृत्व व जनतेने आजपर्यंत सहकार्य केले आहे, तथापी आता होणारी अडवणूक योग्य नाही. केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी ऑगस्ट 2018 मध्ये संसदेत स्पष्टपणे भूमिगत कालवे करणे शक्य नसल्याचे सांगितले. आर्थिकदृष्ट्या भूमिगत कालवे परवडणारे नाहीत, शिवाय जमिनीवरूनच कालव्यांना शासकीय मंजुरी मिळाली आहे. अशा शब्दांत, गडकरी यांनी पारंपरिक पद्धतीनेच कालवे होणार हे स्पष्ट केले आहे. शासनाच्या भूमिकेत अद्याप तरी बदल झालेला नाही. त्यामुळे अकोलेतील जनतेने कालव्यांच्या कामांना विरोध करू नये. आमदार थोरात म्हणाले, निळवंडे कालव्यांची कामे शून्य ते 28 किलोमीटर दरम्यान प्रथम सुरू व्हावेत ही लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांची मागणी आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून हे काम पूर्णत: ठप्प आहे. सन 2014 अखेर निळवंडे धरण पूर्ण झाले होते. कालव्यांसाठीच्या मोठमोठ्या बोगद्यांची कामे पूर्ण करून दुष्काळी पट्ट्यातील कालवे, चार्‍या आणि कामे काही प्रमाणात झाली होती. शिवाय शून्य ते 28 किलोमीटर दरम्यान कालव्यांसाठीचे भूसंपादन तत्कालीन सरकारने पूर्ण केले आहे. याशिवाय केंद्रीय योजनेत समावेश व्हावा यासाठी प्रस्तावही काँग्रेस आघाडी सरकारने करून ठेवला होता. मात्र मागील पाच वर्षांच्या काळात निळवंडेच्या कालव्यांची कामे पूर्णपणे ठप्प आहेत. केंद्राचा निधी मिळविण्यासाठी अनेक बाबींची पूर्तता बाकी आहे. अजूनही बळीराजा योजनेत या प्रकल्पाचा समावेश झालेला नाही. अशा विविध कारणांमुळे मागील पाच वर्षात कालव्यांची कोणतीही कामे होऊ शकली नाही. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील गावांचे झालेले नुकसान भरून निघणार नाही. मात्र आता तरी या प्रकल्पाच्या मार्गातील अडचणी सुटाव्यात, ही लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांची न्याय्य मागणी आहे. दुष्काळी भागातील जनतेच्या भावनांचा आदर करून हे कालवे पारंपारिक पद्धतीने जमिनीवरूनच करून द्यावेत. त्यामुळे दुष्काळी भागातील जनतेची अनेक वर्षांची पाण्याची प्रतीक्षा संपणार आहे. त्यामुळे वाद थांबवून सामोपचाराने कालव्यांच्या कामांना सहकार्य करावे, असेही आ. बाळासाहेब थोरात म्हणाले. कालवे होऊ न देणार्‍यांना आमचा विरोध;कासारे येथील महिलांची भूमिका तळेगाव दिघे (वार्ताहर)- आम्ही वर्षानुवर्षे दुष्काळात आहोत. निळवंडे धरण हे आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी पूर्ण केले आहे. मात्र अकोलेतील काही लोक त्या भागात कालवे होऊ देत नाहीत. हे पाणी आमच्या हक्काचे आहे. ते आम्हाला मिळालेच पाहिजे. आमचा विरोध हा अकोलेत कालवे न होऊ देणार्‍यांना व उदासीन सरकारला आहे, अशा संतप्त भावना कासारे येथील महिलांनी संगमनेरच्या नगराध्यक्षा दुर्गाताई तांबे यांच्यापुढे मांडत कासारे येथे पुढार्‍यांना गावबंदी असल्याचे सांगितले. संगमनेर तालुक्यातील कासारे गावात निळवंडे कालव्यांची कामे बंद असल्याने पुढार्‍यांना गाव बंद करण्यात आले आहे. कासारे येथे गुरुवारी संगमनेरच्या नगराध्यक्षा दुर्गाताई तांबे यांनी वटवृक्ष रोपण अभियानानिमित्त भेट दिली. यावेळी महिलांनी दुर्गाताई तांबे यांच्याकडे आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

यावेळी महिला म्हणाल्या, अनेक वर्ष आम्ही दुष्काळी भागात आहोत. आमदार बाळासाहेब थोरात हेच फक्त आमच्यासाठी काम करत आहेत. त्यांनी आमच्या भागासाठी निळवंडे धरण पूर्ण केले. आमच्या शेजारील कवठेकमळेश्‍वरचा मोठा बोगदा पूर्ण केला. काही कालवे केले. मात्र सरकारने हे काम बंद केले. अकोले तालुक्यात पहिले काम झाले पाहिजे. आमच्या हक्काचे पाणी आम्हाला मिळाले पाहिजे. आम्ही किती दिवस वाट पाहणार आहोत. अकोले तालुक्यातील लोकांनी काम होऊ द्यावे. सरकार निळवंडे कालव्यांचे आंदोलन असले की शंभर पोलीस घेऊन हजर राहते. मग कालव्यांसाठी पोलीस का आणत नाही. जिल्हाधिकारी, मंत्री तेथे जाऊन का काम सुरू करत नाहीत, असा संतप्त सवाल अनेक महिलांनी दुर्गाताई तांबे यांच्यापुढे व्यक्त केला. दुर्गाताई तांबे यावेळी म्हणाल्या, तळेगाव भागावर आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी कायम प्रेम केले आहे. या भागाला पाणी देणे हा त्यांच्या जीवनाचा ध्यास आहे. या कालव्यांसाठी तेच पाठपुरावा करत आहेत. या कामाची ते कधी प्रसिद्धी करत नाहीत. आपल्या सर्वांच्या भावना त्यांच्यापर्यंत नक्की पोहोचवेल असेही सौ. तांबे म्हणाल्या. यावेळी सर्व महिलांनी वटवृक्ष रोप देऊन तांबे त्यांचा सत्कार केला. आंदोलन राजकीय नाही

आम्ही गाव बंद आंदोलन केले ते निळवंडे कालव्यांना अकोलेत विरोध करणार्‍या नागरिकांच्या विरुद्ध. हे आमचे राजकीय आंदोलन नाही. मात्र काही विरोधक याचा फायदा उठवून बदनामी करू पाहत आहेत. आमदार बाळासाहेब थोरात यांचा आम्ही कायम सन्मान केला आहे, आमचा कधीही त्यांना विरोध नाही. आमचा विरोध हा अकोलेत कालवे न होऊ देणार्‍यांविरोधात आहे. -विश्‍वनाथ कार्ले

