निळवंडे कालव्यांवरून पुन्हा वातावरण तापले

मुंबईत आज पिचड यांच्या समवेत मुख्यमंत्र्यांची बैठक अकोले (प्रतिनिधी)- तणावाच्या वातावरणात निळवंडे कालवेग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त कृती समिती व प्रशासन यांच्यातील तिढा सुटण्याला मुख्यमंत्र्याचे कार्यालय धावले आणि माजी मंत्री मधुकरराव पिचड, आ. वैभवराव पिचड व त्यांच्या सहकार्‍यांच्या प्रयत्नाला व संघर्षाला यश आल्याने आज मंगळवारी मुख्यमंत्री कार्यालयात दुपारी 1.00 वाजता निळवंडे कालवे व प्रलंबित प्रश्‍नांवर मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेण्यासाठी हिरवा कंदील दाखविला. त्यामुळे आज निळवंडे धरणाच्या परिसरातील वातावरण निवळले. रविवार दिनांक 9 जूनपासून निळवंडे धरण स्थळ (खोंडवस्ती निंब्राळ) येथे कालवेग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने धरणे आंदोलन व बैठा सत्याग्रह सुरू केला होता. पहिल्या दिवशी जवळपास 150 आंदोलक उपस्थित होते. मात्र काल 10 जून रोजी प्रशासनाने कालव्याचे काम सुरू करण्याच्यादृष्टीने मोठा पोलीस बंदोबस्त व यंत्रणा वाढविल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे जवळपास 300 महिला व 700 च्या आसपास कालवेग्रस्त शेतकरी आंदोलनाच्या ठिकाणी जमा झाले होते. प्रशासनाच्यावतीने प्रांताधिकारी मंगरुळे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अशोक थोरात, तहसीलदार मुकेश कांबळे व जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता शिंगाडे, पोलीस निरीक्षक मुकुंद देशमुख आदींनी आंदोलकांना फक्त लाईनआऊट करून देण्यासाठी विनंती केली. मात्र आंदोलकांनी त्यास विरोध केला याच दरम्यान मुख्यमंत्री कार्यालयातून माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांच्याशी निळवंडे कालवेप्रश्‍नी व इतर प्रलंबित प्रश्‍नांवर चर्चा करण्यासाठी मंगळवार दिनांक 11 जून रोजी दुपारी 1.00 वाजता मंत्रालयात मुख्यमंत्री यांच्या समवेत बैठक आयोजित केली असल्याचा कळविले. त्यामुळे कृती समितीने हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले असून प्रशासनानेही पोलीस बंदोबस्त काढून घेतल्याने वातावरण निवाळले आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभुमीवर कृती समितीचे यशवंतराव आभाळे म्हणाले, माजीमंत्री मधुकरराव पिचड व आ. वैभवराव पिचड हे सतत तालुक्याच्या जनतेबरोबर व शेतकर्‍यांबरोबर असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली दोन ते अडीच वर्ष निळवंडे कालवेप्रश्‍नी व इतर प्रलंबित प्रश्‍नी अनेकवेळा आंदोलने केली. मोर्चे काढले, प्रशासनांबरोबर मंत्र्यासोबत बैठका घेतल्या, निवेदने दिली मात्र सरकारने त्यास कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून दिनांक 7 जून रोजी इंदोरी फाटा येथे रास्ता रोको मोठे जनआंदोलन करण्यात आले. यावेळी माजी मंत्री मधकरराव पिचड व आ. वैभवराव पिचड यांनी प्रशासनाला निर्वाणीचा इशारा दिला होता. तरीही प्रशासनाने व सरकारने कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने दिनांक 9 जूनपासून धरणस्थळावर धरणे आंदोलन चालू करुन संघर्षाची भुमिका घेतली. याच दरम्यान मुख्यमंत्री यांनी या प्रश्‍नीं लक्ष घातल्याने व आज कालवेग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांसोबत बैठक आयोजित केली आहे. त्यामुळे हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले असल्याचे यशवंतराव आभाळे म्हणाले. मुख्यमंत्री यांच्याशी बैठक झाल्यानंतर कालवेग्रस्त व प्रकल्पग्रस्तांची आ. वैभवराव पिचड यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक घेवून पुढील दिशा ठरविणार असल्याचे श्री. आभाळे यांनी सांगितले. यावेळी अशोकराव देशमुख, अशोकराव आरोटे, कॉ. शांताराम वाळुंज, खंडुबाबा वाकचौरे, गोरख मालुंजकर, राजेंद्र डावरे, आ. चि. धुमाळ, गंगाराम नलावडे, भाऊसाहेब वाळुंज, शंकरराव वाळुंज, संतोष तिकांडे, रावसाहेब दौंड, बाळासाहेब घोडके, सुभाष मालुंजकर, अरुण गायकर, शिवाजी वंडेकर, रोहीदास वैष्णव, दिलीप हासे आदिंनी चर्चेत सहभाग घेतला. निळवंडे कालवेप्रश्‍नी लवकरच मार्ग काढू : विखे पाटील संगमनेर (प्रतिनिधी):- निळवंडे धरण लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीसाठी लोकप्रतिनिधी, शेतकरी आणि जलसंपदा विभागातील अधिकारी यांची एकत्रित बैठक मुख्यमंत्र्यासमवेत व्हावी असा आपला प्रयत्न आहे. कालव्यांच्या कामातील अडथळे कायमस्वरूपी दूर करून लवकरच कामं सुरू होतील अशी ग्वाही माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. माजी मंत्री विखे पाटील रविवारी संगमनेर तालुक्याच्या दौर्‍यावर होते. विविध संस्था आणि संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी त्यांची भेट घेऊन प्रश्‍नाबाबत निवेदन सादर केले. तळेगाव गटातील निळवंडे लाभधारक शेतकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाने विखे पाटील यांची भेट घेऊन कालव्यांची काम तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली. लाभधारक शेतकर्‍यांनी विखे पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अकोले तालुक्यातील 0 ते 28 या कि.मी अंतरात कालव्यांची काम सुरू करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश देवूनही ही काम अद्याप सुरू झालेली नाहीत. वरच्या भागातच कालव्यांची काम सुरू होत नसल्याने इतर सर्वच ठिकणी कालव्यांची काम रखडली आहेत. त्यामुळे ही काम सुरू करण्यासाठी आपण पुढाकार घ्यावा आशी मागणी लाभधारक शेतकर्‍यांच्यावतीने निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते शरद गोर्डे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकर्‍यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे करून मागण्याचे निवेदन सादर केले. शेतकर्‍यांच्या मागण्याचे गांभीर्य लक्षात घेवून विखे पाटील म्हणाले, कालव्यांची काम तातडीने सुरू व्हावीत हाच आपला प्रयत्न आहे. यासाठी काही दिवसांपुर्वीच आपण जिल्हधिकारी यांची नगर येथे भेट घेवून कालव्यांची काम सुरू करण्याची मागणी केली असल्याकडे विखे पाटील यांनी शिष्टमंडळाचे लक्ष वेधले.

अकोले तालुक्यातील लाभधारक शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नामुळे कालव्याची काम सुरू होत नसली तरी त्यांच्या प्रश्‍नात मार्ग काढण्यासाठी आपण पुढाकार घेणार असून लाभधारक शेतकरी, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची एकत्रित बैठक मुख्यमंत्री जलसंपदा मंत्री आणि विभागाच्या अधिकार्‍यांसमवेत व्हावी व या बैठकीतच प्रश्‍नाबाबत कायमस्वरूपी मार्ग काढण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचे विखे पाटील यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. या शिष्टमंडळात संतोष तारगे, बबन मुर्तडक, नाना घोलप, वैभव लांडगे, डॉ. महेंद्र कोल्हे, रेवणनाथ लहामंगे, दादा पाटील जाधव, तुकाराम वेताळ, शिवाजी जाधव, श्रीकांत कडलंग, रवींद्र दिघे, विनायक सानप, चंदू कारले, दिलीप पोकळे, माधव धुळसौंदर, विनायक थोरात, सोमनाथ बढे, भाऊसाहेब जोंधळे, संदीप सुपेकर यांचा समावेश होता. पिचड यांनी राजकीय हेतूने विरोध करू नये : थोरात संगमनेर (प्रतिनिधी)- ‘आम्ही ज्येष्ठ नेते म्हणून पिचडांचा कायमच आदर केला, मात्र निळवंडे कालव्यांच्या संदर्भाने त्यांनी घेतलेली दुराग्रही भूमिका चुकीची आहे. अगोदरच शासकीय अनास्थेमुळे पाच वर्षे रखडलेल्या कालव्यांना पिचड यांनी राजकीय हेतूने विरोध करू नये, याप्रकरणी दुष्काळी जनतेच्या भावना तीव्र आहेत’ असा इशारा आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी दिला. आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी पत्रक प्रसिद्ध करून निळवंडे कालव्यांसंदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट केली. चार दिवसांपूर्वीच थोरात यांनी अकोलेकरांना विरोध सोडण्याचे आवाहन केले होते. आमदार थोरात म्हणाले, भूमिगत कालवे होणारच नाही, त्यासंदर्भातील भूमिका केंद्र सरकारने स्पष्ट केली आहे, त्यामुळे आकोल्यातून सुरू असलेला विरोध हा राजकीय भावनेतून सुरू आहे. निळवंडे प्रकल्पच मुळात दुष्काळी भागाला पाणी मिळावे यासाठी उभारला गेला आहे. सन 1991 पासून निळवंडे प्रकल्पासाठी अकोले आणि संगमनेरने एकत्रित प्रयत्न केले आहेत, असे असताना अकोले तालुक्यात होणार्‍या कालव्यांना विरोध करून पिचड चुकीचे वागत आहेत. निळवंडे कालवे हे दुष्काळी भागाच्या भावनेचा विषय आहे आणि तेथील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. हातातोंडाशी आलेला पाण्याचा घास हिरावून घेण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. दुष्काळी भागातील जनता उद्रेकाच्या तयारीत आहे, त्यामुळे अकोले येथून सुरू असलेले कालव्यांचे राजकारण बंद करावे असेही आ. थोरात म्हणाले. आज दुपारी पोलीस संरक्षणात अकोलेत काम सुरू होणार कोपरगाव (प्रतिनिधी)- उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त 182 गावांना वरदान ठरणार्‍या निळवंडे कालव्यांचे आ. वैभव पिचड व त्यांच्या समर्थकांनी बेकायदेशीरपणे बंद केलेले काम चालू करण्यासाठी काल राज्य राखीव पोलीस बळाचा फौज फाटा पोहचल्याने आज दुपारी सदरचे धरणालगतचे निंब्रळ शिवारातील काम फौजफाट्यासह चालू होणार असल्याची माहिती निळवंडे कालवा कृती समितीचे अध्यक्ष रुपेंद्र काले यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.

अकोले तालुक्यातील काम अवैधरित्या बंद करून दुष्काळी शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम सुरू केले आहे. अकोले तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी आर्थिक फायद्यासाठी त्यांना पाठीशी घालत असून प्रस्तावित लाभक्षेत्रातील शेतकरी मात्र पाण्यासाठी आत्महत्या करीत असल्याचे वास्तवदर्शी चित्र आहे. निळवंडे कालवा कृती समितीने अकोलेतील बंद काम चालू करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठाचे आदेश 3 मे ला मिळविले 27 मे रोजी न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तळेगाव दिघे येथे कालवा कृती समितीने मोठे आंदोलन केले. त्यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांनी 9 जून ही अखेरची तारीख काम चालू करण्यासाठी दिली होती. त्या नुसार काल राज्य राखीव दलाचे चारशे जवान तैनात केलेआहे. आज दुपारनंतर काम सुरु होणार असल्याची विश्वसनीय माहिती हाती आली आहे. सोमवारी राज्य राखीव पोलीस दलाचे चारशे जवान नेऊनही आ. वैभव पिचड यांनी आपली शेवटची खेळी खेळली व मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून आपल्या मागण्या रेटण्यासाठी डाव खेळला आहे. मात्र आज ही त्यांना शेवटची संधी असून आज त्यांना दुपारनंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावीच लागणार आहे. आज त्या बाबत सकाळी अकरा वाजता औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी होणार आहे.अशी माहिती कालवा कृती समितीचे अध्यक्ष रुपेंद्र काले यांनी दिली आहे.

