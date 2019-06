Featured सार्वमत निळवंडे कालव्यांचे काम अडीच वर्षांत पूर्ण करण्याचा मानस Sarvmat Digital Share











रांजणगाव देशमुख (वार्ताहर)- अकोले तालुक्यातील डाव्या व उजव्या कालव्याचे काम न्यू एशियन कन्स्ट्रक्शन कंपनीला दिलेले आहे. संबंधित कंपनीची 10 वर्षाची मुदत ही डिसेंबर 2018 अखेर संपली आहे. कंपनीने अडीच वर्षाचे नियोजन जलसंपदा विभागाला दिले आहे. त्याप्रमाणे संबंधित कंपनीला मुदतवाढ देऊन 18 महिन्यांतच काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आखले आहे. निधीची उपलब्धता वेळेत झाली आणि कामाचा वेग चांगला राहिला तर हे काम अडीच वर्षात पूर्ण होऊन लाभधारक शेतकर्‍यांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. अकोले तालुक्याची भौगोलिक रचना व कामाची सद्य परिस्थिती पाहता अडीच वर्षात कामे पूर्णत्वास जाऊ शकतात. अकोले तालुक्यात डाव्या कालव्याची लांबी 28 किमी आहे. त्यातील 2.7 किमी कालवा सामूहिक आहे. त्यापुढे अकोल्यात 18 किमी उजवा कालवा आहे. 2.7 किमीपर्यंत कालव्याची क्षमता ही 1400 क्युसेस असून तो 2.7 किमीनंतर विभागला जातो. डाव्या कालव्याची वाहन क्षमता ही 900 क्युसेस असून यावर अकोले, संगमनेर, राहाता, कोपरगाव, श्रीरामपूर व सिन्नर तालुक्यातील शेती ओलिताखाली येणार आहे. तर उजव्या कालव्याची वहन क्षमता ही 500 क्युसेस असून यावर अकोले, संगमनेर व राहुरी तालुक्यातील शेती ओलीताखाली येणार आहे. डाव्या कालव्यावर एकुण 88 बांधकामे आहे. 88 बांधकामांपैकी 14 मोठी बांधकामे असून त्यातील तीन बांधकामे पूर्णत्वाकडे असून दोन बांधकामांना सुरुवात झाली आहे तर 14 बांधकामे मध्यम आकाराची आहे. 56 बांधकामे ही छोट्या आकाराची असून एकूण 74 बांधकामांना फार कालावधी लागणार नाही. जसे कालव्याचे काम पुढे जाईल तसे ही 56 बांधकामे करता येतील. ही 56 बांधकामे सिडी वर्क टाईपमध्ये मोडतात. यातील 17 बांधकामे पूर्ण झाली आहे. डाव्या व उजव्या कालव्यावर प्रत्येकी दोन-दोन बोगदे आहे. या बोगद्यांचे काम झाले असून या बोगद्यांच्या अस्तरीकरणाचे काम चालू आहे. हे काम देखील न्यु एशियन कन्स्ट्रक्शन कंपनीने केले आहे. ज्या ठिकाणी बोगद्यात कच्चा खडक आहे अशा ठिकाणी फक्त या कामाला वेळ लागतो. पावसाळ्यात हे काम बंद राहणार असून यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी पुरेसा आहे.

