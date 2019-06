Featured सार्वमत निळवंडेतून पिण्याचे आवर्तन सुटले Sarvmat Digital Share









अकोले (प्रतिनिधी)ः निळवंडे धरणातून यावर्षीचे पिण्याच्या पाण्याचे शेवटचे आवर्तन काल रविवारी दुपारी 2 वाजता 1600 क्युसेकने सोडण्यास सुरुवात झाली. साधारण 9 दिवस हे आवर्तन सुरू राहणार असून आवर्तन काळात फक्त 4 तास विद्युतपुरवठा सुरू राहणार आहे. श्रीरामपूरपर्यंत पाणी पोहचल्यानंतर आवर्तन बंद केले जाणार आहे. पाण्याची चोरी रोखण्या संदर्भात जलसंपदा विभाग तत्पर राहणार आहे. निळवंडे धरणातून काल 2 तारखेपासून प्रवरा नदी पात्रात आवर्तन सोडले गेले. मात्र आवर्तन काळात फक्त 4 तास वीज पुरवठा केला जाणार असल्याने नदी काठच्या गावांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. 2 जून ते 11 जून या कालावधीत सोडल्या जाणार्‍या भंडारदरा-निळवंडे धरणांच्या आवर्तन काळात अवघा चार तास वीजपुरवठा केला जाणार आहे. त्यामुळे हे आवर्तन पिण्याच्या पाण्याचे? की लाभ क्षेत्राला पाणी वाहून नेणारे आवर्तन? अशा प्रकारचा प्रश्‍न येथे उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान आमदार वैभवराव पिचड यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने चार दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांची भेट घेतली होती व प्रवरा काठच्या गावांना अकोले तालुक्यात तीव्र पाणीटंचाई जाणवत असल्याचे त्यांनी श्री. द्विवेदी यांच्याशी चर्चा करताना स्पष्ट केले व या गावांसाठी तातडीने पाणी आवर्तन सोडले जावे अशा प्रकारचे निवेदनही दिले. त्यानुसार हे आवर्तन सोडले जाणार आहे. हे आवर्तन किमान नऊ दिवस चालणार आहे. पण वीस तास वीज पुरवठा खंडित राहणार असून नदीकाठच्या गावांना असणार्‍या पाणीपुरवठा योजना कशाप्रकारे वाहून जाणारे पाणी उचलणार ? हा सर्वांना भेडसावणारा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. पाणी उचलणे ही बाब दूर राहिली. पण नदीपात्रात पाणी असूनही पाणीटंचाईची तीव्रता मात्र कमी होण्याची शक्यता कमीच राहील असे सार्वजनिक स्वरूपात बोलले जात आहे. भंडारदरा धरणात 817 व निळवंडे धरणात 877 दशलक्ष घनफूट पाणी साठे आहेत. दोन्ही धरणांत दीड टीएमसीहून अधिक पाणी असले, तरीही यातील सर्व पाणी वापर होणे अवघड व अशक्य आहे. या आवर्तनात मागील आवर्तनाप्रमाणे 900 दशलक्ष घनफूट पाणी वापर होणे अपेक्षित आहे. सध्या भंडारदरा धरणातून सध्या 817 क्युसेकने निळवंडे धरणात पाणी सोडले जात आहे. प्रारंभी 1600 क्युसेकने सोडले जाणारे आवर्तन, पाणी जसे तळाला जाईल तसतसा त्याचा दाब कमी होऊन पाण्याचा विसर्ग कमी होत जाईल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.या आवर्तन काळामध्ये प्रवरा नदीपात्रातून सिंचनासाठी जनरेटर, वीज पंप किंवा अन्य मार्गांनी पाणी उपसा केला गेल्यास जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा जलसंपदा विभागाने नदीकाठच्या गावांना दिला आहे.

