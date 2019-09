Featured मुख्य बातम्या सार्वमत पुढील काळात अन्न व औषध प्रशासनाची विशेष मोहीम Sarvmat Digital Share











सण, उत्सव काळात विशेष लक्ष अहमदनगर (प्रतिनिधी) – गणेशोत्सव आणि त्यानंतर येणार्‍या नवरात्री पाठोपाठ येणारी दीपावली यादरम्यान सर्वत्र मिष्ठान्नासोबतच दुग्धजन्य पदार्थांना मागणी असते. याकाळात अन्न पदार्थ, मिठाई यात भेसळीची शक्यता अधिक वाढलेली असते. तसेच, गुटखा, पानमसाला याच सोबत शाळा-महाविद्यालय आणि आवारात जंकफूड, रेशन दुकाने, हॉटेल, हातगाडी या ठिकाणी नगर शहरासह जिल्हाभर अन्न व औषध प्रशासनाची करडी नजर राहणार आहे. यासाठी येत्या काळात विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त किशोर गोरे यांनी ‘सार्वमत’शी बोलताना दिली. गणेशोत्सावापासून विविध धार्मिक उत्सव आणि समारंभांना सुरुवात होते. या काळात गोडधोड पदार्थासोबत दुग्धजन्य पदार्थांना मोठी मागणी असते. हे पदार्थ बाजारात सहजासह उपलब्ध होत असतात. मात्र, त्याच्या गुणवत्तेचा प्रश्न असल्याने त्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असल्याचे अन्न औषध प्रशासनकडून सांगण्यात आले. यात विविध उपाययोजना करण्यात येणार असून त्या पुढील प्रमाणे आहेत. भेसळीवर करडी नजर

सणासुदीचे दिवस सुरू झाले आहेत. नवरात्र उत्सव व यानंतर येणारी दीपावली, या काळात मिठाई, खाद्यतेले, किराणा दुकानातील मैदा, रवा व इतर खाद्य पदार्थ यांची तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच हॉटेलमध्ये विक्री होणार्‍या मिठाई यातील भेसळ व स्वच्छता याची तपासणी केली जाणार आहे. मिठाईचे व इतर पदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी घेतले जाणार आहे. अस्वच्छता आढळल्यास दंड करून पुन्हा अस्वच्छता होणार नाही, असे लेखी घेतले जाणार आहे. यासह शहरासह जिल्ह्यातील गुटखा, पानमसाला, मावा याची विक्री सुरू आहे. यावर कारवाई सुरू आहे. पुढील काळात अधिक कठोर कारवाई करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. दूध भेसळ अन् परवाने

वर्षभर दूध व दुधापासून तयार होणार्‍या पदार्थांना मागणी असते. दूध व दुधापासून तयार होणार्‍या पदार्थांत भेसळ होऊ नये म्हणून पथक विशेष लक्ष ठेवून असणार आहे. दूध धंदा करणारे काही लोक परवाने घेत नाही, अशा लोकांना परवाने सक्तीचे करण्यात आले आहे. परवाना नसल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल. दूध व पदार्थ यांचे नमुने तपासणी केली जाणार आहे. जंकफूडबंदीची सक्ती

नवीन पिढीमध्ये जंकफूड खाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शासनाने आता शाळा-महाविद्यालयात जंकफूडवर बंदी आणली आहे. जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार शाळा व महाविद्यालयाला नोटीस पाठवून शाळा व महाविद्यालयातील कँटीन व परिसरातील कँटीनमध्ये जंकफूड ठेवण्यास बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील काळात या शाळा-महाविद्यालयांत तपासणी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. फळविक्रेते रडावर

सणासुदीच्या काळात फळांना खूप मागणी असते. फळविक्रेते कमी कालावधीत जास्तीत जास्त माल पिकवून विक्री करण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. यासाठी ते कारपेटमध्ये फळे पिकवतात. यावरही लक्ष ठेवून कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच हॉटेल व हातगाडीवर खाद्यपदार्थ विक्रीसाठी परवाने सक्तीचे करण्यात आले आहे. परवाने नसलेल्या व भेसळ, अस्वच्छता असलेल्या हाँटेल व हातगाडीवर कारवाई करण्यात येणार आहे. रेशन दुकानावर लक्ष

रेशन दुकानदारांना अन्न व औषध प्रशासनाचा परवाना घेणे बंधनकारक असणार आहे. वार्षिक उलाढाल 12 लाखांच्या आत असेल तर नोंदणी करणे सक्तीचे आहे. वार्षिक उलाढाल 12 लाखाच्या पुढे असेल तर परवाना घेणे बंधनकारक आहे. शासनाने प्रत्येक अंगणवाडी मार्फत गरोदर मातांना घरपोच आहार देण्याची एक योजना आणली आहे. अंगणवाडीच्या किचनमध्ये तो आहार शिजवला जाणार आहे. या अंगणवाडीच्या किचनची तपासणी अन्न व औषध प्रशासन करणार आहे. अधिकारी व कर्मचार्‍यांची वानवा

अन्न-औषध प्रशासन विभागाकडे मानवी शरीराशी संबंधित खाद्यपदार्थ यांची देखरेख करण्याचे काम आहे. जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ मोठे आहे. शहरासह जिल्हात लोकसंख्येचे प्रमाण मोठे आहे. यानुसार कारवाई करण्याची मनुष्यबळ आवश्यक आहे. परंतु सध्या नगरच्या अन्न प्रशासन विभागाकडे दोन सहायक आयुक्त व चार अन्न सुरक्षा अधिकारी यांच्यावरच संपूर्ण जिल्ह्याची मदार आहे. लोकसंख्या व क्षेत्रफळाने मोठ्या असलेल्या जिल्ह्यात अधिकारी व कर्मचारी कमी असल्याची खंत अन्न प्रशासनचे सहायक आयुक्त किशोर गोरे यांनी व्यक्त केली. वाहन आहे… पण ड्रायव्हरची प्रतीक्षा

कारवाई करण्यासाठी संपूर्ण जिल्हाभर अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना जावे लागते. यासाठी कार्यालयाची वाहन असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी वाहन नव्हते तर खाजगी वाहनाचा वापर करावा लागत होता. परंतु शासनाने वाहन दिली आहे. आता ते वाहन ड्रायव्हर नसल्याने अन्न व प्रशासनाच्या कार्यालयासमोर उभे आहे.

